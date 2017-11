JPMorgan belässt Societe Generale auf 'Overweight' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale nach einer genaueren Betrachtung der neuen Unternehmensziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen.In Aussicht gestellte Verkäufe und die Mindestdividende von 2,20 Euro seien positiv, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entscheidend sei jedoch, dass die Ertragsziele erreicht würden. Mit größeren Vorschusslorbeeren des Marktes rechnet die Expertin nicht./ag/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.