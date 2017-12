JPMorgan belässt Siemens auf 'Neutral' - Ziel 123 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach der Veröffentlichung des Berichts für das Geschäftsjahr 2016/2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen.Nach den detaillierten Eckdaten und dem ausführlichen Ausblick habe es keine wirklich neuen Informationen mehr gegeben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel lasse nicht mehr viel Spielraum, die Aktie stehe damit aber vergleichsweise gut da./ag/zb Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.