JPMorgan belässt Shell auf 'Overweight' - Ziel 2400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen.Die unterdurchschnittliche Entwicklung europäischer Ölaktien im der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Gesamtmarkt sei dem tieferen Ölpreis geschuldet, schrieb Analyst Christyan Malek in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Es könne aber schon bald zu einer Wende kommen, wenn sich die Konzerne selbst helfen würden, etwa in Sachen Kapitaleinsatz und Dividende. Shell habe etwa den Verschuldungsgrad deutlich gesenkt./ck/das Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.