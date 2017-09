JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Underweight' - Ziel 11,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler anlässlich der Automobilausstellung IAA in Frankfurt auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,20 Euro belassen.Der Autozulieferer habe seine mittelfristigen Margenziele bekräftigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Er verwies auf Konzernaussagen, wonach bis zum Jahr 2030 nur 30 Prozent der Fahrzeuge elektrisch angetrieben sein werden./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.