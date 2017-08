JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler auf "Underweight" belassen.Die auslaufende Berichtssaison habe gezeigt, dass der Trend zur Elektromobilität in der europäischen Autobranche eine sichtbare Gefahr für einige Zulieferer sei, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Er bevorzugt weiterhin die Profiteure wie den Zulieferer Valeo und defensive Branchentitel wie den Reifenhersteller Michelin. Die jüngste Gewinnwarnung von Schaeffler zeige, dass die Autobauer womöglich bei den Zulieferern auf die Preise drückten, die vor allem Komponenten für traditionelle Verbrennungsmotoren lieferten./gl/ag Datum der Analyse: 16.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.