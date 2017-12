JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach einer Veranstaltung zum Bereich Forschung und Entwicklung auf "Neutral" belassen.Es gebe erste Anzeichen für längerfristige Anhebungen der Markterwartungen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten für viele Produkte aus der Medikamentenentwicklung weitere positive Studiendaten vorgelegt werden./ajx/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.