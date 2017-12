JPMorgan belässt STMicro auf 'Overweight' - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen.De Franzosen seien seine erste Wahl unter den großen europäischen Halbleiterkonzernen für 2018, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Dienstag vorliegenden Technologie-Branchenausblick. Er rechnet mit deutlicher Gewinndynamik durch bereits verbuchte Neuaufträge und künftige Zusagen von Apple./ag/zb Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.