JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 370 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach vorgelegten Studiendaten im Rahmen der Krebskonferenz ASCO auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Franken belassen. Finale Effizienzdaten aus der zweiten Studienphase mit einem Mittel zur Behandlung von Brustkrebs hätten nur kleinere Vorteile ergeben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit steige das Risiko, was mögliche Einsatzmöglichkeiten betrifft./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.