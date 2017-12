JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Overweight' - Ziel 4100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto nach einer Investorenveranstaltung und mit Blick auf eine wichtige Personalie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen.Mit dem Industrieveteranen Simon Thompson als künftigem Verwaltungsratschef sollte sich nichts an der Unternehmensstrategie ändern, der Wertschöpfung und der Beteiligung der Aktionäre an den Erträgen Priorität gegenüber dem Geschäftsvolumen einzuräumen, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2018 sei weitgehend erwartungsgemäß, wobei das untere Ende der Zielspanne für das Eisenerzgeschäft konservativ erscheine./gl/bek Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.