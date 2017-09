JPMorgan belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel 91 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach der Überarbeitung des Bewertungsmodells auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen.Für den französischen Autobauer dürfte zwar der Gegenwind im zweiten Halbjahr zunehmen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Dienstag. Allerdings erhole sich der Absatz in Russland und Lateinamerika stetig./la/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.