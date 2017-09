JPMorgan belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel 91 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault anlässlich der Automobilausstellung IAA in Frankfurt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen.Renault peile bis 2022 eine operative Marge von 7 Prozent auf Konzernebene an, aber sei noch nicht klar, ob dies auch eine Verbesserung der Marge im Autogeschäft impliziere, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Donnerstag. Mehr Klarheit dazu erhofft sich der Experte von der für Oktober angekündigten neuen Mittelfristplanung der Franzosen./ajx/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.