JPMorgan belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel 89 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen.Der Autobauer dürfte im zweiten Halbjahr mehr Gewinn erwirtschaftet haben, als der Markt derzeit erwarte, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. Auch der Free Cashflow sollte sich in der zweiten Jahreshälfte besser entwickelt haben, als die Konsensschätzung vermuten lasse./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.