JPMorgan belässt Reckitt Benckiser auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6750 Pence belassen.Der britische Konsumgüterhersteller habe im ersten Quartal beim Wachstum auf vergleichbarer Fläche auf der Stelle getreten und damit die Markterwartung verfehlt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Montag. Im Arzneimittelgeschäft habe der Konzern nicht von der später einsetzenden Grippesaison profitiert, so dass der Start in das neue Jahr enttäuschend verlaufen sei./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.