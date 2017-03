JPMorgan belässt Prudential auf 'Underweight' - Ziel 1450 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential trotz guter Zahlen für 2016 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen.Der Versicherer habe durch die Bank weg starke Resultate erzielt, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie ist in den vergangenen Monaten stark gelaufen, so dass das Kursziel deutlich unter dem aktuellen Niveau liegt./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.