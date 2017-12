JPMorgan belässt Philips Lighting auf 'Neutral' - Ziel 31,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips Lighting auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen.Analyst Andreas Willi nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie kleinere Anpassungen in seinem Bewertungsmodell vor. Er berücksichtigte dabei den Kauf eigener Anteile vom Philips-Konzern, durch den die Gesamtzahl der frei verfügbaren Aktien sinkt. Philips hatte vor kurzem angekündigt, die komplette Trennung von der früheren Tochter zu forcieren und den Anteil jetzt unter die Marke von 30 Prozent gesenkt./ag/zb Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.