JPMorgan belässt Philips Lighting auf 'Neutral' - Ziel 31,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips Lighting nach einem Standortbesuch in Eindhoven auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen.Aussagen zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal habe es nicht gegeben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Donnerstag. Die Preissituation im Beleuchtungsmarkt sei aber wegen des verschärften Wettbewerbs offenbar etwas schwieriger als vom Konzern zuvor erwartet. Dem steuerten die Niederländer aber mit einer besseren Kostenkontrolle als ursprünglich geplant entgegen./ajx/ag Datum der Analyse: 21.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.