JPMorgan belässt PSA auf 'Overweight' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.PSA sei nun der zweitgrößte Autobauer in Europa, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren das Kerngeschäft der PSA Gruppe zum Erfolg gebracht und zusätzlich die Dividendenpolitik wieder auf Vordermann gebracht. Nun müssten die Investoren abwägen, ob PSA dieselbe Erfolgsstory in den kommenden Jahren bei Opel wiederholen könne. Bei einem Kurs unter 20 Euro sei keinerlei Wert einer Trendwende bei Opel mehr eingepreist./ck/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.