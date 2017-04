JPMorgan belässt PSA auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat PSA vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" belassen.Unter den europäischen Automobilherstellern böten die Franzosen die beste Umstrukturierungsstory, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. So profitiere die Peugeot-Mutter weiterhin von Einsparungen. Zudem könne die Profitabilität von Opel leicht verbessert werden./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.