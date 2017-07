JPMorgan belässt Orange auf 'Overweight' - Ziel 17,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orange SA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen.Anleger sollten vor allem die Entwicklungen bei Glasfaser-Technologie in Frankreich im Auge behalten, schrieb Analystin Nawar Cristini in einer Branchenstudie vom Montag. Derweil hätten die Konsensschätzungen für Orange mit Blick auf das zweite Quartal noch Luft nach oben./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.