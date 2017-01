JPMorgan belässt Orange auf 'Overweight' - Ziel 17,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orange vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen.Der französische Telekomkonzern sollte ein solides Gewinnwachstum (Ebitda) von 3,5 Prozent ausweisen, schrieb Analystin Nawar Cristini in einer Studie vom Donnerstag. Wegen des erwartet guten Ergebnisses, der starken Bilanz sowie eines nur geringen Verbrauchs an Barmitteln dürfte Orange die Dividende früher erhöhen als vom Markt erwartet./edh/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.