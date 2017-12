JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Underweight' - Ziel 230 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 dänische Kronen belassen.Die US-Zulassung von Ozempic sei leicht positiv für den Diabetesspezialisten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Beschreibung sei für die Vermarktung aber nicht so günstig ausgefallen wie von manchen erhofft./ag/das Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.