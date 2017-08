JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Underweight" belassen.Das Ergebnis des zweiten Quartals sei zwar vergleichsweise gut gewesen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Donnerstag. Da aber der Preisdruck in den USA weiter anhalten wird und es noch unklar sei, wie sich das auswirkt, bleibt der Experte mit Blick auf das Papier vorsichtig. Aus diesem Grund werde der erste Ausblick auf das Ergebnis im kommenden Jahr bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal besonders spannend./zb/jha/ Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.