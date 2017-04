JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Insulinherstellers Novo Nordisk auf "Underweight" belassen.Der Preisdruck im Markt für Diabetesmedikamente dürfte anhalten, was die Konsensschätzungen noch nicht berücksichtigten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie zur Pharmabranche vom Mittwoch./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.