JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Quartalszahlen auf "Underweight" belassen.Das Schlussquartal des Insulinherstellers dürfte den Erwartungen entsprechen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Montag. Wichtiger für die Kursentwicklung in naher Zukunft seien aber mögliche Ankündigungen des US-Präsidenten Donald Trump zur Preiskontrolle bei Medikamenten./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.