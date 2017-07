JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Pharmakonzerns Novartis vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" belassen.Die Resultate dürften kaum etwas an den Jahreszielen und den Konsensschätzungen ändern und auch den Aktienkurs nicht wesentlich beeinflussen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Montag./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.