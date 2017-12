JPMorgan belässt Nike auf 'Neutral' - Ziel 60 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen.Der Sportartikelhersteller dürfte seinen Umsatz um 3 Prozent auf gut 8,4 Milliarden US-Dollar gesteigert haben, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge hingegen dürfte sich verringert haben, so dass das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich um rund ein Viertel gesunken sein könnte. Er erwarte zudem Aussagen von Nike zum dritten Geschäftsquartal und zum Gesamtjahr 2017/18./la/ck Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.