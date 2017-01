JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 78 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Franken belassen.Die Markterwartungen für die Geschäftszahlen für 2016 des Nahrungsmittelkonzerns lägen in etwa auf dem Niveau ihrer Schätzungen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.