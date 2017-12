JPMorgan belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 207 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach einem Bericht eines Branchenmagazins über Preisdruck in der Rückversicherung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 207 Euro belassen.Mit der Gewinnprognose für das laufende Jahr liege der Rückversicherer unter den Gewinnen früherer Jahre, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gründe hierfür seien sinkende Investmenterträge, niedrigere Preise sowie mehr Wettbewerb im Geschäft mit Versicherungen gegen Sturmschäden in den USA./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.