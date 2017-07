JPMorgan belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 201 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen.Er rechne bei dem Rückversicherer mit einem Nettogewinn von 946 Millionen Euro, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Montag. Wegen der Investitionspolitik bei der Ergo-Tochter sei dies etwas weniger als zuletzt noch von ihm in Aussicht gestellt./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.