JPMorgan belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 193 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re nach Gerüchten über ein Interesse an OneBeacon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen.Ein Kauf des auf das US-amerikanische Spezialgeschäft fokussierten Erstversicherers erscheine strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Mittwoch. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau wäre eine Übernahme aber verwässernd im Vergleich zur Option weiterer Aktienrückkäufe./ck/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.