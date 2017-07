JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" belassen.Der Chemie- und Pharmakonzern könnte den Ausblick senken, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie am Mittwoch. Denn in der Sparte Performance Materials setze sich die Schwäche fort, bei Flüssigkristallen verliere das Unternehmen Marktanteile./bek/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.