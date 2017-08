JPMorgan belässt Leoni auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Nach dem Ergebnis für die vergangenen drei Monate erhöhte er seine Prognosen für den bereinigten operativen Gewinn leicht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Donnerstag. Das ändere aber nichts an seiner grundsätzlichen zurückhaltenden Einstufung der Aktie./zb/jha/ Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.