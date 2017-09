JPMorgan belässt LafargeHolcim auf 'Neutral' - Ziel 57 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen.Der Baustoffhersteller verzeichne in den wichtigsten Märkten immer noch nur recht schwache Trends, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Dienstag. In den USA habe das Geschäft aber auch unter den jüngsten Überschwemmungen gelitten, was einen dort robusten Trend überschatte./la/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.