JPMorgan belässt LafargeHolcim auf 'Neutral' - Ziel 55 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LafargeHolcim nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen.Eric Olsen, der scheidende Chef des Baustoffkonzerns, habe den zuversichtlichen Ton der vorherigen Zahlenvorlage beibehalten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber nicht viel ändern. Rall hält die Unternehmensziele indes weiter für optimistisch und bleibt mit Blick auf die angestrebte Margenverbesserung in den Schwellenländer-Märkten vorsichtig./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.