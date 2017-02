JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Auf dem brasilianischen Biermarkt dürfte sich der Wettbewerb im Premiumbereich verschärfen, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Dienstag. Daher sei es für die Aktie wichtig, dass die Geschäfte des Unternehmens in dem lateinamerikanischen Land neuen Schwung erhielten./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.