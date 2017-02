JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev angesichts im Raume stehender Steuerreformen in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Der Brauereikonzern dürfte davon profitieren, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Zudem sei AB Inbev gegen eine Anpassung der Einfuhrzölle praktisch immun./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.