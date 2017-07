JPMorgan belässt Iberdrola auf 'Overweight' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen.Die Ergebnisse im zweiten Quartal dürften zwar erneut schwach sein, aber doch besser als im ersten Quartal, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Mittwoch. Die Volumina im Geschäft mit erneuerbarer Energie dürften sich erholen. Am Markt werde man Verständnis dafür aufbringen, dass 2017 operativ ein schwaches Jahr werde, nicht zuletzt aufgrund ungünstiger Wetterverhältnisse./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.