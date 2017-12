JPMorgan belässt IAG Euro auf 'Neutral' - Ziel 7,75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IAG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen.Die Aktien der Fluggesellschaft böten kurzfristig nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Montag vorliegenden Studie./la/das Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.