JPMorgan belässt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 91 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen.Auf vergleichbarer Basis rechne er bei dem Baustoffkonzern mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) um 3 Prozent, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer Studie vom Montag. Sollte dies so eintreten, sei im zweiten Halbjahr eine starke Besserung notwendig - dies könnte sich als zu ambitioniert erweisen./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.