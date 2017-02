JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 102 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen.Die Vertragserneuerungen deuteten auf eine weitere Stabilisierung hin, schrieb Analyst Edward Morris in einer Studie vom Freitag. Die erhöhten Gewinnziele der Hannoveraner seien in den Konsensschätzungen aber bereits abgebildet./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.