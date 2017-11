JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 690 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen.Dies schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nach den Ergebnissen des Stresstests für britische Banken. Der Markt sei von härteren Anforderungen wohl negativ überrascht worden. Der Experte sieht allerdings kaum Risiken für die Dividenden und anhaltend starken Kapitalaufbau im kommenden Jahr./ag/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.