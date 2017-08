JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 690 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC in einer Branchenstudie nach Zahlen und zu den Folgen des Brexits auf "Neutral".Das Kursziel bleibe bei 690 Pence, schrieb Analyst Raul Sinha in einer Studie vom Donnerstag.Er geht davon aus, dass die Sorgen eines harten EU-Austritt des Landes - sprich ohne begleitende Handelsabkommen - übertrieben seien. Aus diesem Grund könnte sich die derzeit von vielen Investoren noch sehr negative Einstellung zu britischen Bankaktien bald etwas bessern. Die HSBC zählt er allerdings derzeit nicht zu seinen Favoriten der Branche. Dies sind derzeit die Aktien der Konkurrenten Barclays und Lloyds./zb/tih Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.