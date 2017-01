JPMorgan belässt Glencore auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Glencore auf "Underweight" belassen.Nach dem für die Bergbaukonzerne hervorragenden vergangenen Jahr sei er für 2017 vorsichtiger, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer Branchenstudie vom Freitag. Der Rückenwind durch die chinesische Konjunktur dürfte nachlassen und die Bewertungen hätten sich von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Titel wie Glencore und BHP Billiton, die mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt würden und bei denen keine Kurstreiber in Sicht seien, sollten gemieden werden./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.