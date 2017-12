JPMorgan belässt Generali auf 'Overweight' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali anlässlich des Verkaufs des europäischen Lebensversicherungsgeschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Die Italiener hätten nun bereits 600 Millionen Euro der bis Ende 2018 Milliarde aus Verkäufen gesichert, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Generali zählt nach den Allianz-Aktien und Axa-Papieren zu seinen Branchenfavoriten./ag/bek Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.