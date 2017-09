JPMorgan belässt Generali auf 'Overweight' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Das Papier steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der positive Nachrichtenfluss halte an, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Montag. Aus eigener Kraft verzeichne der Versicherer den branchenweit stärksten Kapitalzuwachs./ajx/ag Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.