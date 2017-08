JPMorgan belässt Generali auf 'Overweight' - Ziel 16,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen.Die Margen im Sachversicherungsgeschäft europäischer Versicherer hätten sich überraschend stark gehalten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Dienstag. In früheren Zeiten hätten sich die Konzerne gegen Ende des Geschäftszyklus vor allem auf die Ertragsentwicklung konzentriert. Die Top-Empfehlungen Allianz, Axa und Generali dürften weiter von ihrem starken Standbein im gut laufenden Europa profitieren./ag/ajx Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.