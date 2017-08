JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Sie habe ihre Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Geschäftsjahr des Flughafenbetreibers um 1,9 Prozent erhöht, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Dienstag. Die Expertin begründete den Schritt vor allem mit einer besser als erwarteten Entwicklung am Flughafen in Antalya./tih/bek Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.