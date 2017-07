JPMorgan belässt Fiat Chrysler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fiat Chrysler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.Der Automobilsektor sei unverändert "extrem günstig" bewertet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Branchenstudie vom Montag. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Sektorwerte liege mit 8,1 deutlich unter dem historischen Durchschnittswert von 10,2. Nahezu alle bedeutenden Absatzmärkte wiesen ein Wachstum auf. Im Zuge der Ergebnisse der Pkw-Hersteller für das zweite Quartal dürften daher die Gewinnschätzungen in vielen Fällen steigen./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.