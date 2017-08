JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 95,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts eines Zukaufs in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95,10 Euro belassen.Die Übernahme von NxStage Medical sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Dienstag. Sie stärke das Profil von FMC im Bereich der Heimdialyse, für den der Analyst das Wachstum als besonders dynamisch einschätzt./tih/bek Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.