JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 106,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106,40 Euro belassen.Es dürfte ein eher verhaltenes Quartal für den Dialyseanbieter werden, geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Höhere Personalkosten und Investitionen dürften sich in den Ergebnissen niederschlagen./bek/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.